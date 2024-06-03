Mourinho: 'Arda'ya hayır demeyiz'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, genç futbolcu transferi ve Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler'le ilgili gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;
"Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını yüzde 75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz."
Portekizli teknik adam, genç futbolcu transferi ve Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler'le ilgili gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;
"Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını yüzde 75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz."
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