Fenerbahçe'de ayrılıklar belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesinin ardından takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor. Son olarak o liste gün yüzüne çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılıklar belli oldu
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03 Haziran 2024 10:46
Son güncelleme 03 Haziran 2024 10:47
Gelecek sezon değişecek olan yabancı kuralı Fenerbahçe'yi derinden etkileyecek. 14 olan sayı 12'ye düşecek.

Bu bağlamda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, sözleşmeleri biten Joshua King ve Leonardo Bonucci'yle yollarını ayırdı. İki isimle vedalaşılmasına rağmen şu anda kadroda 14 yabancı oyuncu var. Pedro, Jin Ho Jo, Fayed ve Crespo'nun da takıma dönmesiyle bu sayı 18'e yükselecek.

10 İSİMLE AYRILIK

Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte en az 4 transfer yapacak olan Fenerbahçe, kadrodaki 18 ismin en az 10 tanesiyle yollarını ayırmak zorunda... Kimi oyuncu satılacak kimisi kiralanacak kimisinin de bonservisi verilecek.

O İSİMLER

Gönderilecek isimlerin başında ise; Luan Peres, Joao Pedro, Omar Fayed, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Miha Zajc var. Jose Mourinho, diğer isimleri ise performansa göre belirleyecek. 

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