Abdülkerim'e 15 milyon euro'luk teklif!

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından takımın önemli isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.
Suudi Arabistan'dan bir takım, Abdülkerim Bardakcı için sarı-kırmızılılara 15 milyon euro'luk teklif sundu.
Milli futbolcunun durumunun Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası netlik kazanması bekleniyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, 7 kez gol sevinci yaşadı.
Suudi Arabistan'dan bir takım, Abdülkerim Bardakcı için sarı-kırmızılılara 15 milyon euro'luk teklif sundu.
Milli futbolcunun durumunun Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası netlik kazanması bekleniyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, 7 kez gol sevinci yaşadı.
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