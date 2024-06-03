Abdülkerim'e 15 milyon euro'luk teklif!

Suudi Arabistan'dan bir takım, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'ın kapısını 15 milyon euro'luk teklifle çaldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim'e 15 milyon euro'luk teklif!
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03 Haziran 2024 10:50
Galatasaray'da şampiyonluğun ardından takımın önemli isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan'dan bir takım, Abdülkerim Bardakcı için sarı-kırmızılılara 15 milyon euro'luk teklif sundu.

Milli futbolcunun durumunun Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, 7 kez gol sevinci yaşadı.

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