28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

PSG'den rekor gelir: 837 milyon euro!

PSG, 2024-25 sezonunda 837 milyon euroyla rekor gelir elde etti.

calendar 28 Ekim 2025 23:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
PSG'den rekor gelir: 837 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geçen sezon 837 milyon euroyla rekor gelir elde etti.

Kulübün açıklamasında 2024-2025 sezonundaki 837 milyon euroluk gelirin, PSG tarihinde rekor olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Söz konusu sezonda maç günü gelirlerinin 175 milyon euro , ticari gelirlerin ise 367 milyon euro olduğu ifade edildi.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.