05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

PSG'de sakatlık şoku: Dembele ve Mendes

Paris Saint-Germain'de Bayern Münih maçında sakatlanan Ousmane Dembele'nin yanı sıra Achraf Hakimi ve Nuno Mendes'in de birkaç hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

calendar 05 Kasım 2025 20:04
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) Achraf Hakimi, Ousmane Dembele ve Nuno Mendes, sakatlıkları nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
 
PSG Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçta sakatlanan Faslı sağ bek Hakimi, Fransız forvet Dembele ve Portekizli sol bek Mendes'in tedavilerine başlandığını duyurdu.
 
Dembele'nin sol baldırından sakatlık yaşadığı, Hakimi'nin sol ayak bileğinde, Mendes'in ise sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.
 
Ayrıca sakatlığı süren Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin rehabilitasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
