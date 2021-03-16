PSG, Bernat'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattı

Paris Saint-Germain, Bernat'ın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA
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PSG, Bernat'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattı
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16 Mart 2021 22:03
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol sol beki Juan Bernat ile sözleşme yeniledi. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldı. 

2018 yılında Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Bernat, PSG ile toplamda 76 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.



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