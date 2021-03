PSG - Barcelona: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında PSG ile Barcelona karşı karşıya geliyor.Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.2017 yılında iki takım yeniden son 16 turunda karşı karşıya gelmiş ve Barcelona, 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını 6-1 kazanarak tur atlamıştı. Bu karşılaşmada PSG aynı kabusu yeniden yaşamamayı, Barcelona ise benzer bir geri dönüşü yaparak yeniden tarih yazmak istiyor.EV sahibi PSG'de Neymar, Bernat ve Kean sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Paredes ve Verratti ise kart ceza sınırında.Barcelona'da Coutinho, Sergi Roberto, Fati ile Pique saaktlıkları gerekçesiyle maç kadrosunda yok.Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Mbappe; IcardiTer Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Dembele- Barcelona'ya rakip olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçının ikisini kazanan PSG (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki sekiz karşılaşmada almıştı (3B 3M).- PSG, Barcelona'yı konuk ettiği son Şampiyonlar Ligi maçını 4-0 kazanmış ve eleme turlarındaki en farklı iç saha galibiyetini almıştı (Şubat 2017). O karşılaşma, aynı zamanda Barcelona'nın eleme turlarında aldığı en farklı üç dış saha mağlubiyetinden biriydi (Mayıs 2019'da 0-4 vs Liverpool & Nisan 2013'te 0-4 vs Bayern).- Evinde çıktığı son 22 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan PSG (toplam 61 gol), en son Ekim 2015'te Real Madrid filelerini havalandıramamıştı (0-0).- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kaybeden Barcelona (vs Juventus & PSG), Kupa 1 tarihinde üst üste üç mağlubiyet almadı.- Şampiyonlar Ligi kariyerinde gol sevinci yaşadığı 75 maçın sadece dördünü kaybeden Lionel Messi, bu mağlubiyetlerin ikisini PSG karşısında aldı (ilk maçta 1-4 & Eylül 2014'te 2-3).