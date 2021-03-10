PSG - Barcelona: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında PSG ile Barcelona karşı karşıya geliyor.
Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
2017 yılında iki takım yeniden son 16 turunda karşı karşıya gelmiş ve Barcelona, 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını 6-1 kazanarak tur atlamıştı. Bu karşılaşmada PSG aynı kabusu yeniden yaşamamayı, Barcelona ise benzer bir geri dönüşü yaparak yeniden tarih yazmak istiyor.
İki takımın eksikleri
EV sahibi PSG'de Neymar, Bernat ve Kean sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Paredes ve Verratti ise kart ceza sınırında.
Barcelona'da Coutinho, Sergi Roberto, Fati ile Pique saaktlıkları gerekçesiyle maç kadrosunda yok.
PSG
Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Mbappe; Icardi
Barcelona
Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Dembele
Dikkat çeken istatistikler
- Barcelona'ya rakip olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçının ikisini kazanan PSG (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki sekiz karşılaşmada almıştı (3B 3M).
- Barcelona bu turu geçmeyi başarırsa, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını iç sahada üç farkla kaybettiği iki ayaklı eleme turunda yoluna devam eden ilk takım olacak.
- PSG, Barcelona'yı konuk ettiği son Şampiyonlar Ligi maçını 4-0 kazanmış ve eleme turlarındaki en farklı iç saha galibiyetini almıştı (Şubat 2017). O karşılaşma, aynı zamanda Barcelona'nın eleme turlarında aldığı en farklı üç dış saha mağlubiyetinden biriydi (Mayıs 2019'da 0-4 vs Liverpool & Nisan 2013'te 0-4 vs Bayern).
- Deplasmanda oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının sadece birini kazanabilen Barcelona (3B 5M), tek galibiyetini Nisan 2019'da Manchester United'dan aldı (1-0). Bu süreçte sadece üç gol atabilen Barça, altı karşılaşmada fileleri havalandıramadı.
- Evinde çıktığı son 22 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan PSG (toplam 61 gol), en son Ekim 2015'te Real Madrid filelerini havalandıramamıştı (0-0).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç deplasman maçında da gol yemeyen Barcelona, Kupa 1 tarihinde ilk kez üst üste dört dış saha maçında kalesini gole kapatmak istiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kaybeden Barcelona (vs Juventus & PSG), Kupa 1 tarihinde üst üste üç mağlubiyet almadı.
- PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe (22 yaş 80 gün), Barcelona filelerini havalandırırsa Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını bu karşılaşmadaki rakibi Lionel Messi'nin elinden alacak (Nisan 2010'da 22 yaş 286 gün).
- Şampiyonlar Ligi kariyerinde gol sevinci yaşadığı 75 maçın sadece dördünü kaybeden Lionel Messi, bu mağlubiyetlerin ikisini PSG karşısında aldı (ilk maçta 1-4 & Eylül 2014'te 2-3).
- Bu eşleşmenin ilk maçında hat-trick yapan Kylian Mbappe, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya dört gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
2017 yılında iki takım yeniden son 16 turunda karşı karşıya gelmiş ve Barcelona, 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını 6-1 kazanarak tur atlamıştı. Bu karşılaşmada PSG aynı kabusu yeniden yaşamamayı, Barcelona ise benzer bir geri dönüşü yaparak yeniden tarih yazmak istiyor.
İki takımın eksikleri
EV sahibi PSG'de Neymar, Bernat ve Kean sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Paredes ve Verratti ise kart ceza sınırında.
Barcelona'da Coutinho, Sergi Roberto, Fati ile Pique saaktlıkları gerekçesiyle maç kadrosunda yok.
PSG
Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Mbappe; Icardi
Barcelona
Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Dembele
Dikkat çeken istatistikler
- Barcelona'ya rakip olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçının ikisini kazanan PSG (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki sekiz karşılaşmada almıştı (3B 3M).
- Barcelona bu turu geçmeyi başarırsa, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını iç sahada üç farkla kaybettiği iki ayaklı eleme turunda yoluna devam eden ilk takım olacak.
- PSG, Barcelona'yı konuk ettiği son Şampiyonlar Ligi maçını 4-0 kazanmış ve eleme turlarındaki en farklı iç saha galibiyetini almıştı (Şubat 2017). O karşılaşma, aynı zamanda Barcelona'nın eleme turlarında aldığı en farklı üç dış saha mağlubiyetinden biriydi (Mayıs 2019'da 0-4 vs Liverpool & Nisan 2013'te 0-4 vs Bayern).
- Deplasmanda oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının sadece birini kazanabilen Barcelona (3B 5M), tek galibiyetini Nisan 2019'da Manchester United'dan aldı (1-0). Bu süreçte sadece üç gol atabilen Barça, altı karşılaşmada fileleri havalandıramadı.
- Evinde çıktığı son 22 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan PSG (toplam 61 gol), en son Ekim 2015'te Real Madrid filelerini havalandıramamıştı (0-0).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç deplasman maçında da gol yemeyen Barcelona, Kupa 1 tarihinde ilk kez üst üste dört dış saha maçında kalesini gole kapatmak istiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kaybeden Barcelona (vs Juventus & PSG), Kupa 1 tarihinde üst üste üç mağlubiyet almadı.
- PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe (22 yaş 80 gün), Barcelona filelerini havalandırırsa Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını bu karşılaşmadaki rakibi Lionel Messi'nin elinden alacak (Nisan 2010'da 22 yaş 286 gün).
- Şampiyonlar Ligi kariyerinde gol sevinci yaşadığı 75 maçın sadece dördünü kaybeden Lionel Messi, bu mağlubiyetlerin ikisini PSG karşısında aldı (ilk maçta 1-4 & Eylül 2014'te 2-3).
- Bu eşleşmenin ilk maçında hat-trick yapan Kylian Mbappe, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya dört gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.