PSG 4 dakikada 3 golle Montpellier'i farklı yendi

Ligue 1'in 21. hafta maçında PSG, sahasında Montpellier'i 4-0 mağlup etti ve sezonun 14. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG 4 dakikada 3 golle Montpellier'i farklı yendi
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23 Ocak 2021 00:58
Fransa Ligue 1'in 21. haftasında PSG, sahasında Montpellier'i ağırladı.

Parc des Princes'de oynanan maçı ev sahibi PSG 4-0 kazanarak sezonun 14. galibiyetini aldı.

Maçın henüz 19. dakikasında konuk ekip Montpellier'den Omlin, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 34. dakikaya gelindiğinde Mbappe sessizliği bozdu ve ilk yarı 1-0 bitti.

İkinci yarıya etkili başlayan PSG, 4 dakika içinde 3 gol atarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi, 60'ta Neymar, 61'de Icardi ve 63'te ilk golü atan Mbappe skoru 4-0'a getiren isimler oldu.

Bu sonucun ardından PSG, ligde puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 28 puanda kalarak orta sıralarda aldı.



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