Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak 16. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.Ligin ilk yarısında 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Sompo Japan, puan cetvelinde averajla 6. sırada bulunuyor.İlk yarıyı 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko ise liderlik koltuğunda oturuyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 78-73 kazanmıştı.Atılan sayı: 75.21 – 83.86Ribaund: 34.0 – 31.86Asist: 17.36 – 20.79Top çalma: 6.50 – 7.36Blok: 1.14 – 2.14Top kaybı: 11.64 – 13.29Faul: 20.0 – 19.292 sayı yüzdesi: %53.0 - %60.83 sayı yüzdesi: %31.6 - %41.8Serbest atış yüzdesi: %76.7 - %79.9Sayı: Ivan Buva 14.0 – Jan Vesely 13.222 Sayı: Robin Benzing %63.4 – Ahmet Düverioğlu %74.513 Sayı: Phil Pressey %37.5 – Nicolo Melli %50Serbest atış: Jason Rich %95.65 – Ali Muhammed %94.74Ribaund: Ivan Buva 7.71 – Jan Vesely 6.56Asist: Phil Pressey 3.82 – Kostas Sloukas 4.43Top çalma: Phl Pressey 1.55 – Jan Vesely 1.22Blok: Joe Alexander 0.5 – Ahmet Düverioğlu 0.77