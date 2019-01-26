Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak 16. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
Ligin ilk yarısında 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Sompo Japan, puan cetvelinde averajla 6. sırada bulunuyor.
İlk yarıyı 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko ise liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 78-73 kazanmıştı.
Takım İstatistikleri (Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko):
Atılan sayı: 75.21 – 83.86
Ribaund: 34.0 – 31.86
Asist: 17.36 – 20.79
Top çalma: 6.50 – 7.36
Blok: 1.14 – 2.14
Top kaybı: 11.64 – 13.29
Faul: 20.0 – 19.29
2 sayı yüzdesi: %53.0 - %60.8
3 sayı yüzdesi: %31.6 - %41.8
Serbest atış yüzdesi: %76.7 - %79.9
İstatistik liderleri – Ortalamalar (Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko):
Sayı: Ivan Buva 14.0 – Jan Vesely 13.22
2 Sayı: Robin Benzing %63.4 – Ahmet Düverioğlu %74.51
3 Sayı: Phil Pressey %37.5 – Nicolo Melli %50
Serbest atış: Jason Rich %95.65 – Ali Muhammed %94.74
Ribaund: Ivan Buva 7.71 – Jan Vesely 6.56
Asist: Phil Pressey 3.82 – Kostas Sloukas 4.43
Top çalma: Phl Pressey 1.55 – Jan Vesely 1.22
Blok: Joe Alexander 0.5 – Ahmet Düverioğlu 0.77
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BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak 16. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
Ligin ilk yarısında 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Sompo Japan, puan cetvelinde averajla 6. sırada bulunuyor.
İlk yarıyı 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko ise liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 78-73 kazanmıştı.
Takım İstatistikleri (Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko):
Atılan sayı: 75.21 – 83.86
Ribaund: 34.0 – 31.86
Asist: 17.36 – 20.79
Top çalma: 6.50 – 7.36
Blok: 1.14 – 2.14
Top kaybı: 11.64 – 13.29
Faul: 20.0 – 19.29
2 sayı yüzdesi: %53.0 - %60.8
3 sayı yüzdesi: %31.6 - %41.8
Serbest atış yüzdesi: %76.7 - %79.9
İstatistik liderleri – Ortalamalar (Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko):
Sayı: Ivan Buva 14.0 – Jan Vesely 13.22
2 Sayı: Robin Benzing %63.4 – Ahmet Düverioğlu %74.51
3 Sayı: Phil Pressey %37.5 – Nicolo Melli %50
Serbest atış: Jason Rich %95.65 – Ali Muhammed %94.74
Ribaund: Ivan Buva 7.71 – Jan Vesely 6.56
Asist: Phil Pressey 3.82 – Kostas Sloukas 4.43
Top çalma: Phl Pressey 1.55 – Jan Vesely 1.22
Blok: Joe Alexander 0.5 – Ahmet Düverioğlu 0.77
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın