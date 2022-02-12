Porto - Sporting maçında 4 gol 5 kırmızı kart!

Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Porto ile Sporting karşı karşıya geldi.Dragao'da oynanan mücadele 2-2 sona ererken maçın ardından çıkan 5 kırmızı kart gündeme oturdu.Mücadelede Sporting 8'de Paulinho ve 34'te Nuno Santos'un golleriyle iki farklı öne geçtikten sonra 38'de Fabio Vieira'nın golüyle ilk yarı 2-1 sona erdi.İkinci yarıda Sporting, Coates'in ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla 10 kişi kaldı. 78'de Taremi ile Porto beraberliği yakaladı ve mücadele 2-2 sona erdi.Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları birbirine girerken maçın hakemi Joao Pedro Silva Pinheiro her iki takımdan ikişer isme kırmızı kartını çıkardı. Porto'dan Pepe ve Marchesin, Sporting'de Joao Palhinha ile Bruno Tabata kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Porto 60 puana yükselerek liderliğini sürdürdü, Sporting ise 54 puana yükselerek ikinci sırada kaldı.