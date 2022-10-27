UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Porto, Club Brugge deplasmanına konuk oldu. Jan Breydel'deki mücadeleyi Porto 4-0'lık net skorla kazandı.



Porto'ya 3 puanı getiren golleri, 33 ve 70. dakikada Mehdi Taremi, 57. dakikada Evanilson ve 60. dakikada Stephen Eustaquio kaydetti.



Club Brugge'de Noa Lang, 51. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Porto, grupta 9 puana yükseldi. Portekiz temsilcisi, Atletico Madrid'in sahasında Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kalmasının ardından üst tura çıkmayı da garantiledi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Club Brugge 10 puanda kaldı.



Grubun son haftasında Porto, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Club Brugge, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk olacak.



