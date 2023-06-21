Portland, Lillard'ın yanına Bam Adebayo'yu istiyor!

Portland Trail Blazers'ın Miami Heat yıldızı Bam Adebayo için hamle yaparak, kendisini Damian Lillard ile yan yana getirmeyi hedeflediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Portland, Lillard'ın yanına Bam Adebayo'yu istiyor!
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21 Haziran 2023 11:41
Portland Trail Blazers'ın Miami Heat yıldızı Bam Adebayo için hamle yaparak, kendisini Damian Lillard ile yan yana getirmeyi hedeflediği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, durumu şu şekilde açıkladı:

"Portland, Miami'yi savunmasının bel kemiği olan Bam Adebayo'dan ayırmaya ikna edeceğini düşündüğü bir takas paketi hazırlıyor.

Blazers, Lillard'ın yanına uyumlu olabilecek en seçkin oyunculardan birini almadığı sürece, 3 numaralı draft seçiminden vazgeçmesi pek olası görünmüyor."

Fischer, Blazers'ın teklif edeceği pakette Shaedon Sharpe, 3 numaralı draft seçimi ve Anfernee Simons bulunmadığı takdirde Miami'nin bunu dikkate almayacağını da sözlerine ekledi.

Adebayo normal sezonda 20.4 sayı, 9.2 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakalamış, playofflarda ise 17.9 sayı, 9.9 ribaund ve 3.7 asistle oynamıştı.

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