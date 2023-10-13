Portekiz, Ronaldo'yla Almanya biletini kaptı

EURO 2024 Elemeleri J Grubu maçında Portekiz, sahasında Slovakya'yı 3-2 mağlup ederek Almanya biletini garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Portekiz, Ronaldo'yla Almanya biletini kaptı
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13 Ekim 2023 23:48
Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, sahasında Slovakya'yı ağırladı.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz 3-2 kazanarak üç puanı almayı başardı ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Goncalo Ramos'un golüyle öne geçen Portekiz, 29'da penaltıdan Cristiano Ronaldo ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.

İkinci yarıda Slovakya skoru dengelemeye daha çok çabaladı ve 69. dakikada Hancko ile fark bire indi.

72. dakikada Cristiano Ronaldo bu kez Bruno Fernandes'in asistinde takımının üçüncü golünü kaydetti. 80'da Lobotka ile farkı tekrar bire indiren Slovakya'nın çabaları yetersiz kaldı ve Portekiz sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Portekiz bu sonuçla 21 puana yükseldi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Slovakya ise 13 puanda kalarak haftayı ikinci sırada tamamladı.

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