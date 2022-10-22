Portekiz'in dev maçında kazanan Benfica

Portekiz Ligi'nde Benfica, deplasmanda Porto'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Portekiz'in dev maçında kazanan Benfica
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22 Ekim 2022 00:24
Portekiz Ligi'nin 10. haftasındaki zirve mücadelesinde Benfica, deplasmanda Porto'yu ağırladı.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica 1-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Maçın 27. dakikasında Eustaquio'nun kırmızı kartıyla Porto 10 kişi kalırken ilk yarı golsüz sona erdi. Zorlu mücadelede ikinci yarı kıyasıya mücadeleye sahne olurken 72. dakikada David Neres'in asistinde Rafa Silva maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Benfica, bu galibiyetiyle ligde 10'da 9 yaparak 28 puana yükseldi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Porto ise 22 puanla ikinci sırada kaldı.

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