Popovich: "Tatum, daha iyi bir iki yönlü oyuncu oldu"

ABD Milli Takım koçu Gregg Popovich, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın 2019 yazından bu yana nasıl daha iyi bir iki yönlü oyuncu haline geldiğini açıkladı.



Popovich, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndan başlayarak ABD Milli takımındaki koçluk görevi boyunca Tatum ile çalışmıştı.



San Antonio Spurs koçu, Tatum'ın o zamandan beri nasıl iki yönlü bir oyuncudan daha fazlası olduğunu ve bunun bu yılki seçimini nasıl etkilediğini şu şekilde dile getirdi:



"O (2019) kampı sırasında ve o zamandan bugüne, Brad Stevens'ın altında çok daha iki yönlü bir oyuncu haline geldi. Kendine çok daha fazla güveniyor, daha fazla beceri geliştirdi, üstelik daha agresif ve insanlara hükmedebileceğini de biliyor. Önceki milli takım zamanından çok daha farklı."



Tatum, aradaki yıllarda Celtics'in şampiyonluk çekişmesine geri dönmek için etrafında inşa etmesi gereken önemli bir parça haline geldi.



23 yaşındaki oyuncu, 1992'de Larry Bird'den bu yana bu ay Tokyo'da yapılacak Olimpiyatlarda ABD Takımı basketbol takımının bir üyesi olan ilk aktif Celtics üyesi olacak.



