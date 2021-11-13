Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. karşılaşmasında Andorra, Polonya'yı konuk etti.



Nacional Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Polonya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jozwiak, 45+2. dakikada Milik ile 5. ve 73. dakikalarda Lewandowski kaydetti. Andorra'nın tek sayısı 45. dakikada Vales'ten geldi.



Andorra'da Fernandez, 1. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Polonya, puanını 20'ye yükseltti ve play-off oynamayı garantiledi. Andorra ise 6 puanda kaldı.



I Grubu 10. maçında Polonya, Macaristan'ı konuk edecek. Andorra ise Arnavutluk deplasmanına gidecek.





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