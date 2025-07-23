Polonya Milletler Ligi'nde yarı finalde!

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya, Çin'i 3-2 yendi.
Polonya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselerek İtalya'nın rakibi oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, müsabakayı salonda takip etti.
VNL'de yarı final mücadeleleri, 26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
Polonya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselerek İtalya'nın rakibi oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, müsabakayı salonda takip etti.
VNL'de yarı final mücadeleleri, 26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.