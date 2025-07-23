23 Temmuz
Brann-RB Salzburg
1-4
23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
0-3
23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
1-1
23 Temmuz
Silkeborg-KA Akureyri
1-1
23 Temmuz
TNS-Differdange
0-1
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-0
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
3-1
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
0-4

Polonya Milletler Ligi'nde yarı finalde!

Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Polonya, Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

calendar 23 Temmuz 2025 23:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Polonya Milletler Ligi'nde yarı finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya, Çin'i 3-2 yendi.

Polonya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselerek İtalya'nın rakibi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, müsabakayı salonda takip etti.

VNL'de yarı final mücadeleleri, 26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.