Poli: 'Fenerbahçe sizden çok daha iyi demişlerdi'

Antalyaspor'un İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.



Poli açıklamasında Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine son dakikada gol yediklerini ancak bu kez kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bizden çok daha iyi takım olduğu söylenen Fenerbahçe'ye son dakikada yediğimiz gollerle mağlup olduk. Bugüne yine son dakikalarda yedik ama maçı kazanmayı bildik." ifadesini kullandı.



İtalyan oyuncu ayrıca daha yukarılara oynayan bir takım olma yolunda ilerlediklerini belirterek, "Milli arada çalışmalara devam edeceğiz. Daha da iyi bir takım olacağız" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.



