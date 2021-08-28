Poli: "Fenerbahçe sizden çok daha iyi demişlerdi"

Andrea Poli, Antalyaspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçın ardından konuştu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Poli: 'Fenerbahçe sizden çok daha iyi demişlerdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2021 00:44
Antalyaspor'un İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Poli açıklamasında Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine son dakikada gol yediklerini ancak bu kez kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bizden çok daha iyi takım olduğu söylenen Fenerbahçe'ye son dakikada yediğimiz gollerle mağlup olduk. Bugüne yine son dakikalarda yedik ama maçı kazanmayı bildik." ifadesini kullandı.

İtalyan oyuncu ayrıca daha yukarılara oynayan bir takım olma yolunda ilerlediklerini belirterek, "Milli arada çalışmalara devam edeceğiz. Daha da iyi bir takım olacağız" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.