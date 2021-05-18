Play-off'ta ilk round Altınordu'nun!

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti ve avantajı elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Play-off'ta ilk round Altınordu'nun!
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18 Mayıs 2021 19:57
TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, Samsunspor'u ağırladı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altınordu'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Yusuf Yalçın Arslan kaydetti.

Samsunspor'da Gökhan Alsan'ın 90+3. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Erhan Erentürk kurtardı. 

Ev sahibi Altınordu'da 85. dakikada Yener Hüsamettin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Altınordu, rövanş öncesinde avantajı elde etti.

RÖVANŞ CUMARTESİ GÜNÜ

Bu mücadelenin rövanşı, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Yeni Samsun Stadyumu'nda oynanacak.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu (Dk. 87 Ufuk Budak), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Recep Aydın (Dk. 87 Şeref Özcan) , Enis Destan (Dk. 63 Hüsamettin Yener)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Veli Çetin, Mücahit Albayrak, Hamroun (Dk. 80 Coureur), Savicevic (Dk. 86 Erhan Kartal), Djedje, Yasin Öztekin (Dk. 70 Guido Koçer), Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Gökhan Alsan), Nadir Çiftçi

Gol: Dk. 49 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 84 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kahraman Demirtaş, Dk. 41 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 23 Yasin Öztekin, Dk. 83 Savicevic (Yılport Samsunspor)


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