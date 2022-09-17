Plajda heyecan sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Dikili Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) işbirliğiyle AXA Sigorta sponsorluğunda organize ettiği FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nda iki takımımız yoluna devam ediyor. Dünyanın 19 yaş altındaki en iyi sporcularının mücadele ettiği ve 18 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada temsilcilerimiz Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan ile Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi adlarını bir üst tura yazdırmayı başardı. Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan ikilisi gruptaki son maçında İtalyan Armellini-Acerbi ikilisine 2-0 yenilerek seriyi ikinci sırada tamamladı. Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi ise Kazakistanlı Ryukhov-Todorov'a 2-0 yenildi ve grupta üçüncü olarak bir üst tura adını yazdırdı.

Kadınlarda seriye iyi başlayamayan Ecem Aksoy-Doğa Öcal ikilisi Paraguaylı Denisse-Fio'ya, Su Şimdim-Ceylin Sayar ikilisi ise Çekya'dan Pavelkova ikilisine aynı skorlarla 2-0 kaybetti. İki kadın takımımız da bu sonuçlarla gruplarında son sırayı alarak şampiyonaya veda etti. Böylelikle FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nda kadın takımımız kalmadı.

Şampiyonada 17 Eylül Cumartesi günü erkek ve kadınlarda son 24, son 16 ve çeyrek final, 18 Eylül Pazar günü ise yine erkek ve kadınlarda yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak.