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Pistons formalarında, Jordan logosu yer alacak!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 'Jordan' markasının logosunun, önümüzdeki sezon Detroit Pistons'ın Statement Edition formalarında yer alacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 'Jordan' markasının logosunun, önümüzdeki sezon Detroit Pistons'ın Statement Edition formalarında yer alacağı bildirildi.

2020-21 sezonundan başlayarak, Statement Edition formasının sağ omzunda ve şortun sol bacağında Jumpman logosu görüneceği açıklandı.

Pistons için bu logoların, 2017-18 sezonu öncesinde tanıtılan gri Statement formalarında yer alacağı kaydedildi.

Nike, konuyla ilgili"Her sezon, Statement Edition tasarımları önemli eşleşmeler için atmosferi belirliyor ve sahaya her çıktığında cesur bir tavrı benimseyen NBA ekiplerinden ilham alıyor - bu da Jordan markasının adına ve oyuna yaklaşımına doğal bir bağlantı kuruyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu Pistons formalarına sosyal medyadan gelen tepkiler, büyük oranda alaycı şekilde oldu. Pistons taraftarları, Jordan'ın Isiah Thomas ve Bad Boys Pistons'la 1980'lerin sonunda ve 90'ların başında rekabetini göz önünde bulundurarak, bu alan üzerinden tartışmalara girdiler.

Pistons, Bulls'u 1988, 1989 ve 1990'da playoff serilerinde elemişti. Chicago sonunda 1991'de galip gelmiş ve ilk şampiyonluklarını kazanmmıştı. Detroit, Jordan'ı yavaşlatmak için fiziksel olarak savunmak adına oluşturulmuş bir strateji olan "Jordan Kuralları"nı kullanmıştı.


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