Pınar Karşıyaka taraftarının gönlünü aldı

Avrupa'da deplasmanda çıktığı üst üste 13 maçı kaybederek son 3 sezondur Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde erken havlu atan Pınar Karşıyaka, Hapoel Jerusalem'le oynadığı bu yıl için son uluslararası sınavında taraftarının gönlünü aldı.



Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda çeyrek final iddiasını geçen hafta Tenerife'ye deplasmanda mağlup olarak yitiren Karşıyaka, İsrail'de devam eden savaş nedeniyle rakibini Bosna Hersek'te boş tribünler önünde ağırlamak zorunda kaldığı son maçta 98-87 yenmeyi başardı. Ev sahibi konumunda olsa da Avrupa deplasmanında Aralık 2021'den sonra ilk kez kazanmayı başaran yeşil-kırmızılı ekip grubunu 6 maçta 2 galibiyetle son sırada tamamlasa da Hapoel'i çeyrek finalden etti.



Grupta ilk 3 maçı 3 galibiyetle lider tamamlayan İsrail ekibi, son hafta Karşıyaka mağlubiyetiyle üçüncü sırada kalıp çeyrek final yarışında Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye geçildi.



''İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK''







Bosna'daki maçın ardından iki takım da Avrupa arenasına veda etti. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, maçın ardından, "Güçlü ve sert bir takıma karşı çok zorlu bir maç oynadık. Üzerimizde herhangi bir baskı yoktu, baskı tamamen rakibin üzerindeydi. Özellikle ikinci yarıda bu baskıyı hissettiler ve çok fazla hata yaptılar. Biz ise maç boyunca çok iyi oynadık, özellikle hücumda çok iyiydik. Eksiklerimize rağmen bir arada oynadık ve sahada iyi bir iş çıkardık" açıklamasını yaptı.



CAREY ZİRVEDE



Pınar Karşıyaka'nın sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li pivot Vernon Carey, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur ve son 16 gruplarını verimlilik tablosunda zirvede tamamladı.



Hapoel önünde 17 sayı, 7 ribaundla oynayan genç pivot, Şampiyonlar Ligi'nde 23.3 verimlilik puanı yakaladı. Organizasyonda daha önce 2 kez ayın oyuncusu da seçilen Carey, sayı krallığı listesinde de maç başına 17.8 sayıyla ikinci sırada yer aldı.





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