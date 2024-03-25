Eski NBA yıldızı Paul Pierce, LA Clippers guardı James Harden'ın şu anda Oklahoma City Thunder'ın Shai Gilgeous-Alexander'ından "daha büyük bir süperstar" olduğunu öne sürdü.



Oklahoma City'nin en büyük yıldızının henüz görüldüğü noktada olduğuna inanmayan Pierce, 'KG Certified' isimli podcast'te konuştu ve bu sezon NBA'in MVP adayları arasında ikinci sırada yer alan Shai hakkında bazı iddialarda bulundu:



"James Harden hâlâ ondan daha büyük bir süperstar. Shai'in henüz bir süperstar olduğunu düşünmüyorum. Bence halen eşiğinde. Bence hala gidebileceği bazı yerler var çünkü her hafta ulusal televizyonda oynamıyor. Reklamlarda görünmüyor. Kendisi halen yükselen bir süperstar. Şu anda halen pişiyor ve henüz fırından çıkmış değil."



Harden bu sezon Clippers'ta üçüncü opsiyon rolünü oynarken, Shai ise şu anda Batı'da sıralamanın zirvesinde yer alan Thunder takımının en iyi oyuncusu konumunda ve bu sezon çıktığı 67 maçta %54 şut oranıyla 30,9 sayı, 6,4 asist ve 5,6 ribaund ortalamalarına sahip.





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