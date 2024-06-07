NBA'in eski süperstarlarından Paul Pierce, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in önümüzdeki sezondan sonra emekli olacağına inandığını söyledi.



Pierce, 'Undisputed' programında LeBron'un bu sezonu oğlu Bronny ile aynı takımda oynamak ve NBA'in tüm ayrıntıları üzerine kendisine akıl hocalığı yapmak için kullanacağı tahmininde bulundu:



"Bence bu LeBron'un son yılı olacak. Oğluyla geçirdiği son yılın tadını çıkaracak. Her gün onunla beraber olacak, ayrıca ona NBA yolculuğundaki tüm ayrıntıları ve başarılı bir NBA oyuncusu olmak için sahip olunması gereken alışkanlıkları gösterecek. Bunun sonrasında oynamak isteyeceğini sanmıyorum."



Pierce ayrıca, Lakers'ın bir sonraki başantrenör olarak UConn'dan Dan Hurley'yi hedef almasının, takımın uzun vadeli planları ile LeBron'un acil hedefleri arasında potansiyel bir uyumsuzluk yaratabileceğini öne sürdü:



"Konu koçun kendisi veya şampiyonluk kazanmalarıyla ilgili değil. Gelecek odaklı bir hamle."



Bu yılki NBA Draftı'nda 17. ve 55. sıra seçimlerini elinde bulunduran Lakers'ın, 55. sıra seçimini Bronny'yi draft etmek için kullanabileceği yönünde bazı spekülasyonlar ortaya atılmış olsa da, takımın kendisini draft edeceğine kesin gözle bakılmadığı da belirtilmişti.



LeBron'un gelecek yıl için kontratında bir oyuncu opsiyonu bulunuyor olsa da, bunu reddederek yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.





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