Piatek'ten Real Madrid itirafı!

RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, kariyeriyle ilgli çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İşte Piatek'in o açıklamaları;



Real Madrid'in kendisini takip ettiğini ancak transfer sürecinin belirsizliği ve Milan yönetiminin tepkisi nedeniyle geri adım attığını söyleyen Piatek, "AC Milan'da ikinci yıl da gol atmaya devam edersem Real Madrid'in beni ya da Jovic'i alacağı bir durum vardı. Gözlemcilerin beni izlediğini ve AC Milan'dan benim hakkımda bilgi topladıklarını biliyordum. Yöneticiler Leonardo ve Maldini ile bir toplantı yaptım. Çevremdekilerin Real'le konuşmasına ve konuyu gündeme getirmeye çalışmasına biraz kızmışlardı. Bunun uygunsuz olduğunu düşündüler çünkü zaten Milan gibi büyük bir kulüpte oynuyordum. Geri çekildim çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. Bir ilgi olduğunu biliyordum ama bu 50/50 meselesiydi: Real Madrid birini ister ya da istemez." dedi.



PERFORMANSI



Başakşehir formasıyla 39 maça çıkan Piatek, 28 gol 4 asistlik performans sergiledi.







