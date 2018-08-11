Phillip Cocu'dan şaşırtan tercihler! 4 değişiklik...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Bursaspor maçı 11'inde bazı sürprizlere imza attı.Cocu, Benfica maçındaki savunma hattını ve kaleci Volkan Demirel'i değiştirmedi. Orta saha hattından ise tam 3 oyuncu değişti. Valbuena yerine Barış Alıcı, Nabil Dirar yerine Andre Ayew, Eljif Elmas yerine Josef de Souza oynadı.Benfica maçındaki performansıyla eleştirilen Giualiano, tekrar forma şansı bulurken Alper Potuk ise formasını Roberto Soldado'ya kaptırdı.Fenerbahçe'de orta sahada tekrar Josef de Souza ve Mehmet Topal'ın orta ikilide beraber oynaması ve Eljif Elmas'ın kesilmesi şaşkınlıkla karşılandı.