Philadelphia 76ers'ın eski Toronto Raptors başantrenörü Nick Nurse'ü, takımın yeni koçu olarak işe aldığı bildirildi.



2019'da NBA şampiyonluğuna ulaşmış olan Nurse, Mayıs ayının başlarında Philadelphia'nın Boston Celtics'e karşı playoff yarı finallerinde 3-2'lik bir üstünlüğü kaybetmesinin ardından işine son verilen eski koç Doc Rivers'ın yerini alacak.



55 yaşındaki koç, Raptors ile play-in turnuvasından yükselemeyince Nisan ayında yolları ayırmıştı. Nurse, NBA'deki ilk başantrenörlük işinde Toronto ile 227-163'lük bir seri yakalamış, ancak şampiyonluğu kazandığı ilk sezonu dışında yalnızca bir kez playoff serisi kazanabilmişti.



76ers ve 2023 sezonunun MVP'si Joel Embiid, son dört 82 maçlık sezonun her birinde en az 51 maç kazanmış ancak playofflarda ikinci turu geçememişti.



The Athletic'ten Shams Charania, Nurse'ün geçtiğimiz Cumartesi günü Milwaukee Bucks'ın koçluk adayları arasından çekildiği bildirdi. Milwaukee kendisi yerine Nurse'ün Raptors'taki eski asistanı Adrian Griffin'i seçmişti.



