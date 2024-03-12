PFDK sevkleri açıklandı!

TFF Hukuk Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı."Çirkin ve kötü tezahürat""Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar""Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar""Saha olayları""Çirkin ve kötü tezahürat""Talimatlara aykırı hareket""6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi""Saha olayları""Çirkin ve kötü tezahürat"Kulübü'nün 08.03.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 09.03.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 09.03.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-BITEXEN ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü futbolcusuın 10.03.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 10.03.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 10.03.2024 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.. Kulübü'nün 10.03.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 10.03.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü teknik sorumlusuin aynı müsabakadaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'nin 11.03.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Başkanıın aynı müsabakadaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,görevlisiun aynı müsabakadaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 11.03.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübünün 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.''