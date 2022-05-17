PFDK sevkleri açıklandı: 6 takım ve 2 futbolcu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'den Trabzonspor, Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.



Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Göztepe'den Adis Jahovic'in de kural dışı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildiği aktarıldı.





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