PFDK sevkleri açıklandı: 6 takım ve 2 futbolcu

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 takımı PFDK'ye sevk etti. Ayrıca Josef de Souza ve Adis Jahovic de PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK sevkleri açıklandı: 6 takım ve 2 futbolcu
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17 Mayıs 2022 22:57
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'den Trabzonspor, Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Göztepe'den Adis Jahovic'in de kural dışı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

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