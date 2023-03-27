Petkimspor ateşle oynuyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde önemli rakiplerinden Onvo Büyükçemece'ye de deplasmanda 89-73 yenilen Aliağa Petkimspor, bir türlü düze çıkamadı.



Ligde son 4 maçı 3 mağlubiyetle geçen Petkim, bitime 8 hafta kala düşme hattının yalnız 1 galibiyet üzerinde bulunuyor.



Yeşil-beyazlılarda antrenör Burak Gören, "Hücum tarafında kötü günümüzdeydik. Hem saha içi organizasyonunda hem de şut yüzdelerinde bizi yansıtmayan bir görüntümüz vardı. Hücumda yaşadığımız problemler rakibin hızlı hücumlarını savunmakta bizi zor durumda bıraktı ve çok fazla açık alan sayısı yedik" dedi.





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