Petkimspor, Anadolu Efes deplasmanında

Aliağa Petkimspor, ligde Anadolu Efes deplasmanına konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Petkimspor, Anadolu Efes deplasmanında
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01 Nisan 2024 14:06
Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kaybetmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Aliağa Petkimspor salı günü zirve ortağı Anadolu Efes'e konuk olacak.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Ligde normal sezonun son 6 maçı öncesi Petkimspor 24 haftada 12 galibiyet aldı. Anadolu Efes ise 21 galibiyetle zirveyi paylaşıyor.

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