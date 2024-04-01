Petkimspor, Anadolu Efes deplasmanında

Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kaybetmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Aliağa Petkimspor salı günü zirve ortağı Anadolu Efes'e konuk olacak.
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
Ligde normal sezonun son 6 maçı öncesi Petkimspor 24 haftada 12 galibiyet aldı. Anadolu Efes ise 21 galibiyetle zirveyi paylaşıyor.
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
Ligde normal sezonun son 6 maçı öncesi Petkimspor 24 haftada 12 galibiyet aldı. Anadolu Efes ise 21 galibiyetle zirveyi paylaşıyor.
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