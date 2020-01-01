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Perkins'ten Ainge'e, Isaiah Thomas çağrısı!

Eski Boston Celtics oyuncusu Kendrick Perkins, Celtics genel menajeri Danny Ainge'in, serbest oyuncu Isaiah Thomas'ı alması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Boston Celtics oyuncusu Kendrick Perkins, Celtics genel menajeri Danny Ainge'in, serbest oyuncu Isaiah Thomas'ı alması gerektiğini söyledi.

Thomas'ın, kalça sakatlığından başarılı bir şekilde iyileştikten sonra lige geri dönmek istediği biliniyor. Thomas, kendisine ulaşan herhangi bir ekiple anlaşma yapmaya hazır ve Perkins, Celtics'i kendisini almaya şiddetle teşvik ediyor.

Perkins, "Heavy Live With Scoop B Show" un son bölümünde, Brandon "Scoop B" Robinson'a düşüncelerini şu şekilde aktardı:

"IT'yi Boston'da tekrar görmeyi çok isterim. Ve Kemba'nın (Walker) şu anki durumunu düşünürsek (sakatlık), çok iyi bir uyum olacağını düşünüyorum. Ve sonra, almış olacakları adamın nasıl biri olacağını, Celtics organizasyonu için geçmişte yaptıklarını bir düşünün.

Evet, bir şampiyonluk kazanmadı ama, kelimenin tam anlamıyla organizasyonu için vücudunu ortaya koydu ve yapılan şeyin bir iş hamlesi olduğunu anlıyorum, ama ben Danny Ainge olsam, IT'yi alırdım, çünkü böylece kadroya daha fazla ateş gücü eklemiş olurdum."


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