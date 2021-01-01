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Perkins, Nets'in rol dağılımı konusunda endişeli

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets ve "büyük üçlüsünün" rol dağılımı konusundaki endişelerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets ve "büyük üçlüsünün" rol dağılımı konusundaki endişelerini dile getirdi.

Perkins, hamstring sakatlığından kurtulduktan sonra kadroya dönecek olan Kevin Durant'in ekibe katıldığı zaman, Nets'in top paylaşımını nasıl yapacağına dair duyduğu endişeyi şu şekilde tweet'ledi:

"Nets, James, Kyrie ve KD'den oluşan bu büyük üçlüyü oluşturmak için çok fazla varlığını takas etti! Bu üçü sahadayken bu işi nasıl çözeceklerini bulana kadar, olan bitenin hiçbir önemi yok. Çünkü şampiyonluk kazanmalarının tek yolu bu!"

KD kadroda yer almasa bile, Nets son zamanlarda oldukça iyi bir performans sergilemiş ve son beş maçını kazanarak, 19-12'lik bir dereceye yükselmişti.


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