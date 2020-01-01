Perkins: "Brooklyn, Harden karşılığında Kyrie'yi vermeli!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets'in, Houston Rockets süperstarı James Harden'in takasında Kyrie Irving'den vazgeçmesini önerdi.



Harden, Houston'dan çıkmak istediğine dair haberlerle birlikte, basketbol dünyasının merkezi haline geldi. Rockets'ın Harden'ın talebini yerine getirmeyi planlayıp planlamadığı henüz bilinmese de, eski NBA MVP'si için şansını deneyen bir takım var: Brooklyn Nets.



Harden'ın Brooklyn'de olmak istemesi ve Nets'in bir teklifte bulunacak birçok varlığa sahip olmasıyla, fiyat çok yüksek olsa bile, Nets'in bunu bir şekilde başarması giderek daha muhtemel olarak görülüyor.



LegionHoops, Harden'ın takas durumuyla ilgili şu tweet'i yollamıştı:



"Beklendiği gibi, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Rockets, James Harden'ı takas etmeye karar verirse 'devasa bir karşılık' arıyor."



Birçok kişi bu karşılığın Caris LeVert veya Spencer Dinwiddie'yi içeren teklifler olduğunu düşünse de, Perkins'e göre Nets, bu pakete çekirdek yıldız oyuncularından birini dahil ederek gerçekleştirmeli:



"Rockets 'devasa karşılık' dediğinde Kyrie takası türü bir anlaşmayı kastediyor!!!"



