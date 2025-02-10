Pep Guardiola: "Büyük bir düello haline geldi"

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pep Guardiola: 'Büyük bir düello haline geldi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2025 18:08
Son güncelleme 10 Şubat 2025 18:14
Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, Real Madrid karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Son yıllarda bu büyük bir düello haline geldi. Birbirimizi geçtik, birbirimizi eledik. Son 10 yılda bu bir klasik haline geldi ama tarihsel olarak kendimizi Barcelona, Bayern ya da Milan ile kıyaslayamayız." dedi.

MÜCADELE 11 ŞUBAT SALI GÜNÜ OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play off'ta İngiltere Premier Lig devi Manchester City, 11 Şubat Salı günü sahalarında Real Madrid'i ağırlayacak.

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery