Pendikspor: 'TFF Komedi Ligi devam ediyor'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, hakem yönetimine tepkisini sürdürdü.
Ülker Stadı'nda dün yapılan maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonunu eleştiren kırmızı-beyazlılar, tepkisine devam etti.
Pendikspor, sosyal medya hesabından, "TFF Komedi Ligi devam ediyor!" başlığıyla video paylaştı. Görüntülerde Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları yer aldı.
Ülker Stadı'nda dün yapılan maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonunu eleştiren kırmızı-beyazlılar, tepkisine devam etti.
Pendikspor, sosyal medya hesabından, "TFF Komedi Ligi devam ediyor!" başlığıyla video paylaştı. Görüntülerde Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları yer aldı.
Pendikspor'un paylaşımı👇 https://t.co/mrQeMVKomd
— Sporx (@sporx) March 11, 2024
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