Pendikspor: "TFF Komedi Ligi devam ediyor"

Pendikspor sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor: 'TFF Komedi Ligi devam ediyor'
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11 Mart 2024 23:52
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, hakem yönetimine tepkisini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda dün yapılan maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonunu eleştiren kırmızı-beyazlılar, tepkisine devam etti.

Pendikspor, sosyal medya hesabından, "TFF Komedi Ligi devam ediyor!" başlığıyla video paylaştı. Görüntülerde Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları yer aldı.

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