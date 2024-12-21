Pendikspor - İstanbul maçında kazanan yok!

1. Lig'de Pendikspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor - İstanbul maçında kazanan yok!
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21 Aralık 2024 20:59
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

İstanbulspor, 9. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra ile öne geçti. Pendikspor, bu gole 85. dakikada Emeka Friday Eze ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 24, Pendikspor 23 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, sahasında Erokspor'u ağırlayacak. Pendikspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

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