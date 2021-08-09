Pelupessy: 'G.Saray belki de ülkenin en iyisi'

Giresunspor'da Joey Pelupessy, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri ve ağları sarstığı maçın ardından Galatasaray için mesaj yolladı.



Ligdeki açılış rakiplerinin zorluğuna değinen Hollandalı oyuncu, "Galatasaray maçıyla başlamak için sabırsızlanıyorum. 44 yıl sonra ülkenin en iyi liginde, belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız. Bizim için çok önemli bir maç" ifadelerini kullandı.



Giresunspor ile Galatasaray, 16 Ağustos Pazartesi günü 21:45'te karşılaşacak.



