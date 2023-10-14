Pelkas'tan asist, Yunanistan'dan net skor!

Yunanistan, EURO 2024 Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyetini'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Pelkas'tan asist, Yunanistan'dan net skor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2023 00:06
EURO2024 Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan, İrlanda Cumhuriyeti deplasmanına konuk oldu. Yunanistan, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Georgios Giakoumakis ve 45. dakikada Georgios Masouras attı.

Dimitrios Pelkas, Yunanistan'ın attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu.

Yunanistan'da Pelkas 64, Anastasios Bakasetas 88 ve Dimitrios Kourbelis 64 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Yunanistan 12 puana yükseldi. İrlanca Cumhuriyeti 3 puanda kaldı.

Yunanistan bir sonraki maçta sahasında Hollanda ile karşılaşacak. İrlanda Cumhuriyeti, Cebelitarık deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery