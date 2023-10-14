EURO2024 Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan, İrlanda Cumhuriyeti deplasmanına konuk oldu. Yunanistan, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Georgios Giakoumakis ve 45. dakikada Georgios Masouras attı.



Dimitrios Pelkas, Yunanistan'ın attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu.



Yunanistan'da Pelkas 64, Anastasios Bakasetas 88 ve Dimitrios Kourbelis 64 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Yunanistan 12 puana yükseldi. İrlanca Cumhuriyeti 3 puanda kaldı.



Yunanistan bir sonraki maçta sahasında Hollanda ile karşılaşacak. İrlanda Cumhuriyeti, Cebelitarık deplasmanına gidecek.



