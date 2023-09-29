Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, yaz döneminde sıklıkla takım arkadaşı Rui Hachimura ile beraber çalıştığı bildirildi.



Lakers'ın genel menajeri Rob Pelinka, James'in tüm yazını takım arkadaşı Hachimura'ya kişisel olarak mentörluk yapmaya adadığını söyledi:



"Bana kalırsa Rui, takasından sonra burada kişisel rönesansını yaşadı. Bir oyuncu olarak yeniden canlandı ve yaz dönemini inanılmaz düzeyde çalışarak değerlendirdi.



Zamanının çoğunu LeBron'la antrenman yaparak geçirdi. Bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Teknik ekip ve yönetim ile burada bireysel çalışmalar yaptığımız dönemde, kendisinin son derece yüksek bir özgüven ve inançla oynadığını gördük. Bence gücü ve atletizmi, farklı bir seviyeye çıkmış gibi görünüyor."



Geçtiğimiz sezon playofflarda 12,2 sayı ve 3,6 ribaund ortalamaları yakalayan ve ayrıca üçlük çizgisi gerisinden %48,7 şut isabetiyle oynamış olan Hachimura, Memphis Grizzlies'e karşı oynanan serinin kazanılmasında büyük bir rol oynamıştı.



