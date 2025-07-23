New Orleans Pelicans, sakatlıklarla boğuşan yıldız oyuncusu Zion Williamson'a olan inancını sürdürüyor.Spotrac'tan Keith Smith'e konuşan bir kulüp yöneticisi, kulübün Williamson'la olan bağını net bir şekilde ortaya koydu.Yönetici,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon sadece 30 maçta forma giyen Williamson, sağlıklı olduğu dönemde etkileyici performanslar sergiledi. Maç başına 24.6 sayı, 7.2 ribaunt ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynayan yıldız forvet, %56.7 isabet yüzdesi yakaladı.2024–25 sezonuna sağlıklı giren Williamson, sezon başında yaşadığı sol hamstring sakatlığı nedeniyle 27 maç kaçırdı. Ocak ayında sahalara dönen oyuncu, Şubat ve Mart aylarında arka arkaya triple-double performanslarına imza attı. Ancak ardından gelen bel sakatlığı sezonunu noktaladı.Williamson, 10 Ocak'ta bir takım uçağını kaçırdığı için bir maç ceza aldı. Koç Willie Green, cezanın "birkaç olayın birikimi" olduğunu açıkladı.Pelicans cephesinde oyuncuya duyulan güvene rağmen sözleşmesinde oyun süresi ve kilo kontrollerine bağlı bazı garanti şartları bulunuyor. 2024–25 sezonuna girerken maaşının sadece %50'si garanti altındaydı; Ocak ayında tam garantiye dönüştü.Sözleşmenin ilerleyen yılları halen garanti değil. Ancak Zion, belirli oyun süresi ve fiziksel ölçütleri karşılaması durumunda ek teminatlar kazanabilecek. Ayrıca kulüp, yıldız ismin daha önce yaşadığı ayak sakatlığına ve kilosuna ilişkin ek koruma maddelerine de sahip.