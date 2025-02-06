Pelicans, Daniel Theis'ı OKC'ye takasladı

New Orleans Pelicans, Daniel Theis'ı ve 2031'deki ikinci tur draft hakkını, nakit karşılığında Oklahoma City Thunder'a takas ettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pelicans, Daniel Theis'ı OKC'ye takasladı
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06 Şubat 2025 14:09
New Orleans Pelicans, Daniel Theis'ı ve 2031'deki ikinci tur draft hakkını, nakit karşılığında Oklahoma City Thunder'a takas ettiğini duyurdu.

ESPN'den Bobby Marks, New Orleans'ın bu takasla lüks vergisinin altına düştüğü bildirdi.

Theis bu sezon maç başına 16.3 dakikada 4.3 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları ile oynadı.

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