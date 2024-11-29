Paul Onuachu'nun golü Puskas'a aday oldu

Trabzonspor'un eski futbolcusu Paul Onuachu'nun geçtiğimiz sezon Konyaspor'a attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Paul Onuachu'nun golü Puskas'a aday oldu
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29 Kasım 2024 02:57
Son güncelleme 29 Kasım 2024 03:12
Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu dev bir ödüle aday gösterildi.

Paul Onuachu'nun geçen sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.

Onuachu'nun attığı gol, geçtiğimiz sezon Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia'nın Cezayir formasıyla Güney Afrika ağlarına gönderdiği gol de Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

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