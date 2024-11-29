Paul Onuachu'nun golü Puskas'a aday oldu

Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu dev bir ödüle aday gösterildi.
Paul Onuachu'nun geçen sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.
Onuachu'nun attığı gol, geçtiğimiz sezon Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Paul Onuachu'nun geçen sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.
Onuachu'nun attığı gol, geçtiğimiz sezon Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia'nın Cezayir formasıyla Güney Afrika ağlarına gönderdiği gol de Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.
🏆ONUACHU, PUSKAS'A ADAY!
Paul Onuachu'nun geçen sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.pic.twitter.com/NXrs7erArb
— Sporx (@sporx) November 28, 2024
İŞTE TÜM ADAYLAR
Yassine Benzia'nın bu golü FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.pic.twitter.com/t1ZkkuGhOv
— Sporxtv (@sporxtv) November 28, 2024