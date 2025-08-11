12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Paul Onuachu'dan Fatih Tekke açıklaması!

Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

calendar 11 Ağustos 2025 23:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR GALİBİYET OLDU"

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Paul Onuachu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Bordo-Mavili taraftarlara teşekkür ederek, "Burada tekrar oynamak ve burada olabilmek benim için harika bir duygu. Güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci yarı biraz yorgunluğumuz oldu ama harika bir galibiyet oldu. Çok mutluyuz" dedi.



TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Onuachu, farklı teknik direktörlerle çalışmanın oyun sisteminde değişikliklere yol açtığını belirterek, "Farklı antrenörler, farklı sistemler. Bundan önceki teknik direktörümüzle yaptığımız sistem de iyiydi, şu an uygulamak istediğimiz sistem de gayet iyi. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtabilmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
