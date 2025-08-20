Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson'un transferinden vazgeçmiyor.
YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Kaleci transferi için listesinin ilk sırasına Brezilyalı eldiveni yazan sarı-kırmızılılar, yeniden Manchester City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Galatasaray, 32 yaşındaki file bekçisi için daha önce Manchester City'ye 10 milyon euro teklif etmişti.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Ederson'un, kulübü Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
