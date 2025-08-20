20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
4-069'
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-070'
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-169'
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-072'
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-070'

Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson için yeni teklif hazırlıyor.

calendar 20 Ağustos 2025 22:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson'un transferinden vazgeçmiyor.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Kaleci transferi için listesinin ilk sırasına Brezilyalı eldiveni yazan sarı-kırmızılılar, yeniden Manchester City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray, 32 yaşındaki file bekçisi için daha önce Manchester City'ye 10 milyon euro teklif etmişti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Ederson'un, kulübü Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.