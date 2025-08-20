20 Ağustos
Kadıköy'de Kerem'e alkış!

Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de kendisini alkışlayan tribünlere alkışla karşılık verdi.

20 Ağustos 2025 21:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kadıköy'de Kerem'e alkış!
Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, iki takımın Şampiyonlar Ligi play-off'undaki karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Milli futbolcu, Kadıköy'de sahaya çıktığı sırada tribünler tarafından alkışlandı.

Kerem, kendisini alkışlayan tribünlere alkışla cevap verdi.

