Kadıköy'de Kerem'e alkış!

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, iki takımın Şampiyonlar Ligi play-off'undaki karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Milli futbolcu, Kadıköy'de sahaya çıktığı sırada tribünler tarafından alkışlandı.
Kerem, kendisini alkışlayan tribünlere alkışla cevap verdi.
Kerem Aktürkoğlu, kendisini alkışlayan tribünlere alkışla karşılık verdi. pic.twitter.com/RHkyn5P8q7
