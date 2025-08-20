20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Bayer Leverkusen'den Timber'a ilgi!

Bayer Leverkusen, Feyenoord forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Quinten Timber ile ilgileniyor.

calendar 20 Ağustos 2025 19:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen'den Timber'a ilgi!
Bayer Leverkusen, yaz transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, transfer listesine Feyenoord forması giyen Quinten Timber'ı da ekledi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bayer Leverkusen'in orta saha transferi için en önemli adaylardan biri olduğu yazıldı.

Timber'ın kulübü Feyenoord ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 24 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Feyenoord forması altında bu sezon 4 maçta süre bulan Timber, 1 kez gol sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
