Bayer Leverkusen'den Timber'a ilgi!

Bayer Leverkusen, yaz transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak istiyor.



Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, transfer listesine Feyenoord forması giyen Quinten Timber'ı da ekledi.



24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bayer Leverkusen'in orta saha transferi için en önemli adaylardan biri olduğu yazıldı.



Timber'ın kulübü Feyenoord ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 24 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.



Feyenoord forması altında bu sezon 4 maçta süre bulan Timber, 1 kez gol sevinci yaşadı.



