20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Mert Müldür'den sakatlık yanıtı!

Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, Benfica maçının ardından sakatlığıyla ilgili gelen soruya cevap verdi ve, "Daha iyiyim." dedi.

calendar 21 Ağustos 2025 01:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Mert Müldür'den sakatlık yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, Benfica maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü.

Feyenoord maçında sakatlanan milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Göztepe maçını kaçırmasının ardından Benfica maçında ilk 11'de yer aldı.

Mert Müldür, Benfica maçında 79 dakika sahada kaldı ve bu dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

26 yaşındaki futbolcu, Benfica maçının ardından, "Omuzunda bir sıkıntı var mı?" soruna, "Daha iyiyim." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
