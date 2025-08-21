Mert Müldür'den sakatlık yanıtı!

Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, Benfica maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü.
Feyenoord maçında sakatlanan milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Göztepe maçını kaçırmasının ardından Benfica maçında ilk 11'de yer aldı.
Mert Müldür, Benfica maçında 79 dakika sahada kaldı ve bu dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.
26 yaşındaki futbolcu, Benfica maçının ardından, "Omuzunda bir sıkıntı var mı?" soruna, "Daha iyiyim." yanıtını verdi.
Feyenoord maçında sakatlanan milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Göztepe maçını kaçırmasının ardından Benfica maçında ilk 11'de yer aldı.
Mert Müldür, Benfica maçında 79 dakika sahada kaldı ve bu dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.
26 yaşındaki futbolcu, Benfica maçının ardından, "Omuzunda bir sıkıntı var mı?" soruna, "Daha iyiyim." yanıtını verdi.