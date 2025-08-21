20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Ağustos 2025 00:35 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 00:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi play-off ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ve Benfica golsüz berabere kaldı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Portekizli teknik adam, "Tur hala dengede diyebilirim. Bizim hedefimiz rövanşta kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak." dedi.

"BAŞKANLARIN ARASINDA BİR KONU"

Kerem Aktürkoğlu sorusuna deneyimli teknik adam, "Kerem Aktürkoğlu, büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun'la çalışmaktan keyif aldım. Benfica'da olmaktan mutlu. Benim görevim onu hazırlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında olan konular." cevabını verdi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.