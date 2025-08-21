20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Franjo Ivanovic: "Fenerbahçe baskı uyguladı"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Benfica'da Hırvat futbolcu Franjo Ivanovic, maçı değerlendirdi.

calendar 21 Ağustos 2025 01:50
Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ivanovic, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.
 Maça iyi başladıklarını ve ilk yarıda iyi oynadıklarını dile getiren 21 yaşındaki oyuncu, "İkinci yarı daha zor oldu. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe bize çok baskı uyguladı. Geride bekledik. Gol yememek önemliydi bizim için. Haftaya ikinci maçı evimizde oynayacağız ve daha iyi olacağız." açıklamasını yaptı.

İkinci maçta iç sahada avantajlı olduklarının da altını çizen Ivanovic, "İkinci maçta evimizde olacağız ve daha baskılı oynayacağız. Daha hücuma dönük olacağız. Daha farklı bir maç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den teklif almasıyla ilgili soruyu yanıtlamak istemeyen Ivanovic, "Bunu duydum. Ama kişisel sorularla ilgili konuşmak istemiyorum. Aramızda iyi bir ilişki var." değerlendirmesinde bulundu.


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
